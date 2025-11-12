PROGRAMES
Assistència a persones amb discapacitat al Pirineu
La Federació Allem, representant del sector i el col·lectiu de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a Lleida, i ADDA, entitat social i taller ocupacional de Vielha, van presentar ahir al Pont de Suert el projecte L’Assistent Personal arriba a Aran i l’Alta Ribagorça. Es tracta d’una iniciativa finançada per la Fundació La Caixa que permetrà desplegar la figura de l’assistent personal (AP) com a servei social d’acompanyament en ambdós territoris, amb l’objectiu de complir la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU.
L’AP és una figura que proporciona suport directe i personalitzat en les activitats quotidianes dels usuaris (des del lleure, fins a l’esport, l’educació i l’àmbit laboral) per afavorir la vida independent i la plena inclusió a la comunitat.