La mort de Franco: Quan Lleida va ser un punt neuràlgic de la Triple A, la Alianza Apostólica Anticomunista
Lleida va ser un dels punts neuràlgics de la Triple A, l’organització paramilitar Alianza Apostólica Anticomunista, en el període que va de la mort del dictador Francisco Franco a la consolidació de la democràcia i la desactivació dels grups parafeixistes.
Una tirallonga d’evidències, entre les quals destaca la connexió que suposa la reivindicació de l’atemptat amb una bomba contra la revista El Papus el 1977 i les posteriors detencions i condemnes per aquest crim, que va causar un mort i disset ferits, de diversos ultradretans lleidatans, situen Ponent com un dels punts neuràlgics de la Triple A, l’organització paramilitar Alianza Apostólica Anticomunista, en el període que va de la mort del dictador Francisco Franco a la consolidació de la democràcia i la desactivació dels grups parafeixistes.
Hi ha constància en aquella època de l’organització a Lleida de campaments d’adoctrinament i d’ús d’armes en els quals, a més dels ultres locals, era freqüent la de companys d’armes de grups tant de l’Estat espanyol com d’altres països, cas dels neofeixistes italians d’Avanguardia Nazionale, vinculats al moviment misino i relacionats amb diverses accions criminals a Espanya.
El franquisme ha mort?
El governador civil de Lleida en aquella època, Luis Mardones, va ser traslladat a Tenerife el mes d’abril del 1976, poc després d’haver activat una investigació per aclarir la ubicació i l’ús de camps d’entrenament de paramilitars facciosos al Montsec, que mai no van arribar a ser localitzats. També n’hi va haver a l’Urgell.