DEFUNCIONS
Els forenses estudien si l’assassí d’Encarnita Polo és imputable
La va escanyar al geriàtric en què ambdós residien
Els metges forenses seran els encarregats d’indicar si l’home de 66 anys que suposadament va matar divendres passat l’artista Encarnita Polo, escanyant-la a la residència per a persones grans on els dos residien, és imputable per aquest delicte o no a causa del seu estat psiquiàtric. L’home, que abans no havia mostrat cap símptoma d’agressivitat, segons fonts de la investigació, continua sota custòdia policial ingressat en una unitat de psiquiatria i passarà a disposició judicial quan les seues condicions ho permetin.
Fonts de la Fiscalia informen que els metges forenses hauran d’elaborar un informe en el qual aclareixin si en el moment dels fets era conscient del que feia o no. El cas està sent instruït pel jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 d’Àvila, que ha decretat el secret de sumari.
Per la seua banda, el subdelegat del Govern espanyol a Àvila, Fernando Galeano, afirma que els forenses també estan ultimant l’informe que determini de manera oficial les causes de la mort d’Encarnita Polo.
Assenyala que la Policia Nacional manté oberta la investigació a l’espera que el suposat assassí pugui passar a disposició judicial en funció del que determini la seua evolució mèdica.
Els responsables de l’empresa DomusVi, responsable de la residència de gent gran Decanos on es van produir els fets, asseguren estar “consternats davant de l’ocorregut”i afegeixen que la seua “prioritat” és “vetllar pel benestar general en aquests moments tan difícils”.