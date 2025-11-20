Neu al Pirineu de Lleida amb cota baixant fins als 600-700 metres
Intervals de núvols i descens de temperatures a la província de Lleida, amb gelades al Pirineu i el Prepirineu durant els propers dies
La previsió meteorològica per aquest dijous a la província de Lleida presenta un dia amb intervals de núvols i possibilitat de nevada al Pirineu, especialment a la Val d'Aran. La cota de neu començarà a 1.000-1.200 metres i anirà baixant fins als 600-700 metres al llarg de la jornada, mentre que a la resta del territori lleidatà no s'esperen precipitacions. Les temperatures màximes experimentaran un descens notable a la zona pirinenca, amb valors que no superaran els 10°C, mentre a la plana oscil·laran entre els 12-13°C.
El fred s'intensificarà durant els propers dies, amb gelades generalitzades que seran especialment fortes al Pirineu. Per divendres s'espera un augment de la inestabilitat amb noves nevades al Pirineu, mentre que a la resta de la província predominarà un cel poc ennuvolat. El vent, que avui bufa de ponent de forma moderada a la plana, canviarà a component nord i nord-oest amb ratxes fortes per divendres.
Cap de setmana amb temps canviant
De cara al cap de setmana, dissabte es preveu un temps majoritàriament estable amb alguna nevada feble i ocasional al Pirineu, mentre que a la resta del territori augmentaran els núvols alts. Les temperatures màximes pujaran lleugerament, però les mínimes continuaran en descens amb gelades que afectaran pràcticament tota la província.
Per diumenge, la situació canviarà amb una jornada generalment ennuvolada i precipitacions al Pirineu, especialment a la Val d'Aran, amb una cota de neu que se situarà entre els 1.600-1.900 metres. No es descarten xàfecs en altres punts al principi del dia, amb temperatures màximes en lleuger ascens i mínimes sense canvis significatius.
Situació a la resta de Catalunya
A la resta de Catalunya, s'esperen precipitacions tant al Pirineu com a les zones litorals de Barcelona i Girona, amb neu a cotes d'entre 800-1.000 metres. Les temperatures es mantindran en lleuger descens o sense canvis, proporcionant un ambient fred per l'època de l'any. La tramuntana bufarà amb força a l'Empordà, mentre que el mestral ho farà a les comarques tarragonines.
Estat del temps a Espanya
Pel que fa al conjunt d'Espanya, les precipitacions afectaran principalment el Cantàbric, Galícia, Pirineu, Alt Ebre i la serralada Ibèrica, amb neu a cotes d'entre 600-900 metres. També es preveuen xàfecs a les Balears i al litoral català, mentre que a la resta del territori predominaran els intervals de núvols. Les temperatures continuaran en descens generalitzat, amb vents de component nord-oest que incrementaran la sensació de fred.