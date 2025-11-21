UNIVERSITAT
Un Corregraus i un tardeig musical dinamitzen l’Agrocastanyada
El campus d’Agrònoms de la Universitat de Lleida va acollir ahir una nova edició de l’Agrocastanyada. La festa va començar a primera hora de la tarda amb el Corregraus, una activitat que consistia en diverses proves i jocs organitzats pels diferents graus de la facultat, que s’havien de completar en grup. La vetllada havia de continuar fins a la mitjanit amb les actuacions musicals dels discjòqueis Ayats, Buzii, Moncho i Mon.