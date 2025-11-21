SEGRE
Ho avança segre

Els Mossos d'Esquadra investiguen com a homicidi la mort d’un nounat a l’Alt Urgell

UNIVERSITAT

Un Corregraus i un tardeig musical dinamitzen l’Agrocastanyada

Un Corregraus i un tardeig musical dinamitzen l’Agrocastanyada - AMADO FORROLLA

Un Corregraus i un tardeig musical dinamitzen l’Agrocastanyada - AMADO FORROLLA

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El campus d’Agrònoms de la Universitat de Lleida va acollir ahir una nova edició de l’Agrocastanyada. La festa va començar a primera hora de la tarda amb el Corregraus, una activitat que consistia en diverses proves i jocs organitzats pels diferents graus de la facultat, que s’havien de completar en grup. La vetllada havia de continuar fins a la mitjanit amb les actuacions musicals dels discjòqueis Ayats, Buzii, Moncho i Mon.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking