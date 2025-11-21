SALUT
Dos premis internacionals per a professionals de l’Hospital Arnau
El doctor Xavier Matias-Guiu i el Servei d’Oncologia Radioteràpica
El doctor Xavier Matias-Guiu, cap del servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV), catedràtic de la UdL i investigador de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRBLleida), va ser guardonat la setmana passada amb el premi internacional Arnaldo Bruno, en un acte celebrat a Roma i convocat per l’Acadèmia Nazionale dei Lincei d’Itàlia. El reconeixement posa de relleu les aportacions del doctor Matias-Guiu en el coneixement de les bases moleculars dels càncers ginecològics, entre d’altres. Paral·lelament, el servei d’Oncologia Radioteràpica de l’HUAV, liderat pel doctor Moisés Mira, va ser reconegut dimecres en els V Premis Ennova Health 2025, a Madrid, en la categoria Empoderament Digital del Pacient, pel seu projecte Radia.
Es tracta d’un xatbot –un assistent virtual–dissenyat per millorar la comunicació amb els pacients que inicien un tractament de radioteràpia. Mitjançant intel·ligència artificial, el sistema permet reduir l’ansietat inicial dels malalts, oferint respostes senzilles i fiables als seus dubtes. L’informàtic del projecte, Dídac Florensa, també va assistir a l’acte.