CERTAMEN
El Mercat de Nadal de Tàrrega repeteix al centre amb més parades
Tàrrega repetirà el format estrenat l’any passat per al Mercat de Nadal i la 26 Fira d’Artistes, que se celebraran els dies 12, 13 i 14 de desembre al centre de la ciutat, amb més expositors i activitats. La regidora de Promoció Econòmica, Núria Robert, va explicar que “l’any passat vam traslladar la fira atansant-la al centre amb un èxit total”. Arran de la gran acollida, aquest any s’ha ampliat a trenta parades fins a arribar als 90 expositors, i s’han programat una quarantena d’activitats gratuïtes.
Per la seua part, Marta Sans, portaveu de Foment Tàrrega, va valorar “molt positivament el canvi d’ubicació” i va explicar que demà es procedirà a l’encesa oficial de la il·luminació de Nadal, “sent el primer municipi de Lleida a estrenar la decoració lluminosa nadalenca”.
El Mercat de Nadal es repartirà per diversos carrers i places. La plaça Major acollirà el GastroNadal, amb tapes, plats de Nadal i música en directe, mentre que a la plaça dels Àlbers estarà la Cúpula, amb activitats infantils i familiars.
La plaça del Carme acollirà l’arbre i la porta de Nadal i el trenet, així com demostracions d’oficis artesans. El Palau dels Marquesos oferirà tastos de productes locals i nadalencs, i la seu del consell comarcal de l’Urgell serà l’Espai Dinàmic, amb showcookings i tallers creatius.