El Xup Xup Solidari aconsegueix 9.000 €
Els beneficis de la 16a edició del sopar es destinaran a la Fundació Arrels Sant Ignasi. Celebrada ahir a Eschotur Lleida, amb 180 comensals i trenta degustacions
La 16a edició de la iniciativa benèfica i gastronòmica Xup Xup Solidari va recaptar ahir un total de 9.000 euros destinats a la Fundació Arrels Sant Ignasi. La celebració, en format còctel sopar, va tenir lloc ahir a l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida (Eschotur) i va reunir uns 180 comensals que havien pagat un tiquet de 50 euros.
El menú va comptar amb una trentena de degustacions preparades per les societats gastronòmiques participants, al costat dels alumnes i professors d’Eschotur Lleida.
En total, estaven previstos vuit aperitius freds (com taules de pernil amb pa, salmó fumat, steak tàrtar, cebiche a la lleidatana, amanida russa tradicional o pebrot del piquillo farcit de bacallà), onze propostes calentes (algunes de les quals, amb un showcooking davant dels assistents, i entre les quals destacaven els caragols a la gormanda, fideuà, croquetes de pollastre rostit, braves, bunyols, pop i musclos tigre) i onze de dolços (entre combinacions de fruites, pastissos per a tots els gustos i tòfones).
Es tracta d’un projecte organitzat per les societats gastronòmiques Amics del Bacallà, El Cauet del Segrià, Gastrobacus i Lo Tall, juntament amb la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll) i Eschotur.
Les aportacions econòmiques recaptades pel Xup Xup Solidari es destinen anualment a la Fundació Social Sant Ignasi de Loiola-Arrels Sant Ignasi, entitat lleidatana que té com a missió acollir, acompanyar i defensar les persones en situació d’exclusió social de la ciutat de Lleida i els seus voltants, i crear una comunitat solidària.