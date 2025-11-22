SALUT
Un 15,4% dels menors de 14 anys, exposats al fum del tabac a casa
La Facultat de Medicina de la UdL va acollir ahir la XV Jornada de Tabaquisme de Lleida, impulsada per la Xarxa de Prevenció i Tractament del Tabaquisme de Lleida. La trobada va reunir uns 160 professionals dels àmbits de la salut i comunitari per actualitzar coneixements en l’abordatge dels reptes actuals en prevenció, deshabituació i tractament d’aquesta addicció.
Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya 2024, la regió sanitària presenta “dades preocupants” ja que és la que té la prevalença més alta de consum de tabac entre homes majors de 15 anys amb un 29,4%, gairebé tres punts per sobre de la mitjana catalana, mentre que entre les joves és del 14%. A més, Lleida és el territori català on els menors de 14 anys estan més exposats al fum del tabac a casa, amb un 15,4% de la població, xifra que en el cas de les dones es dispara al 17,5%.
Així mateix, segons l’informe Planet Youth, a Lleida ciutat un 10% dels adolescents fumen tabac diàriament i un 6% utilitzen cigarros electrònics amb la mateixa freqüència. Per la seua part, Esteve Fernández, secretari de Salut Pública del departament de Salut, va destacar que, a pesar d’haver millorat en el control del tabac, encara “queda molt per fer”.