TRADICIONS
Iniciatives amb esperit nadalenc
La Seu d’Urgell presenta ‘Sabors de Nadal’ per promoure els productes de proximitat. Cervera ja té a punt el seu programa per a les festes, que començarà el dia 28 amb l’encesa de llums
A poc més d’un mes per a les festes nadalenques, ajuntaments i entitats de les comarques lleidatanes ja estan donant a conèixer les seues iniciatives de cara a aquesta època tan especial de l’any. A la Seu d’Urgell, el consistori va presentar ahir una nova edició del Sabors de Nadal per promoure els productes de proximitat. La proposta, que s’emmarca dins de la campanya El Món Màgic de les Muntanyes, consisteix que els comerços participants ofereixen productes dolços i salats del territori. Són deu que ja tenen a disposició dels seus clients els seus elaborats. Els establiments que participen en la iniciativa estan identificats a la porta d’entrada amb un minairó d’alumini de mida real.
D’altra banda, Cervera donarà el tret de sortida a la campanya de Nadal divendres vinent 28 de novembre amb l’encesa de l’enllumenat nadalenc amb un acte a la plaça Major. L’alcalde, Jan Pomés, va afirmar ahir, durant la presentació del programa, que “ja s’ha convertit en una tradició”.
Els més petits podran participar en un taller de fanalets i a les 19.00 hores cantarà la Coral Infantil Nova Cervera. Quinze minuts després s’encendran els llums de la Paeria, la plaça Major i tota la ciutat en un “acte participatiu”, va indicar Pomés, que culminarà amb xocolatada i coca per als assistents.
Sota el lema És Nadal a Cervera, la capital de la Segarra ha dissenyat un ampli programa d’activitats, entre les quals destaca el Mercat de Nadal el dissabte 6 de desembre a la plaça i el carrer Major.
Pomés va destacar, en aquest sentit, que “en els últims anys s’ha consolidat omplint el centre històric d’esperit nadalenc” amb desenes de parades distribuïdes al mig quilòmetre de longitud.
Durant la jornada, també s’inaugurarà l’exposició de pessebres i hi haurà també jocs gegants, degustació de caldo, mostra d’oficis antics, tallers i animació.