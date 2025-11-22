ENTITATS
Premis Integra XXI per a Mirasan, Lidl i Motortrans
De Down Lleida, que entrega el pin d’honor a Paco Cerdà
El Palau de Margalef va acollir ahir la XX Edició dels Premis Integra XXI que atorga l’entitat Down Lleida. La celebració es va fer en el marc del sopar anual de l’associació. Els guardons premien empreses que formen part del projecte Integra XXI, que consisteix a introduir persones amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual al món laboral ordinari. Aquest any, les empreses que van rebre aquest reconeixement van ser l’escola Mirasan i les firmes Lidl i Motortrans. A més, es va entregar el pin d’honor de l’entitat a Paco Cerdà, conseller delegat de la Llotja de Lleida. A l’acte van assistir més de 200 persones entre famílies, empreses, autoritats i amics i amigues de Down Lleida.
L’abril passat, l’entitat va celebrar el 30 aniversari en un acte a la Llotja reivindicant que són una gran família que ha lluitat per aconseguir grans canvis sense oblidar que encara queda molt per fer.
Hi van participar testimonis de famílies, professionals i persones amb discapacitat intel·lectual que van explicar les seues diferents experiències amb la finalitat de reivindicar les mateixes oportunitats i aconseguir la inclusió real. Així, poder accedir a un treball digne en l’empresa ordinària i tenir una vida independent són alguns dels seus principals objectius.