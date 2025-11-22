EMPRESES
Una trentena d’executius assisteixen a la jornada Fecoll
Carme Maurin, nova gerent de l’entitat
La Federació de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll) va congregar ahir una trentena d’empresaris i directius de vint marques vinculades a l’Aplec en la segona Jornada Empresarial Fecoll, que es va celebrar a la seu de Control Motor Serveis Automobilístics SL, la concessionària de Hyundai a Lleida i patrocinador oficial de la Fecoll. En l’esdeveniment es va presentar la nova gerent de l’entitat, Carme Maurin, que agafa el relleu de Jesús Bometón, jubilat recentment. Després, les empreses van presentar els seus projectes i propostes i van poder portar a terme contactes comercials. “Aquesta jornada busca un doble objectiu: pretén que tots els patrocinadors, col·laboradors, amics i proveïdors de la Fecoll es coneguin, i facilitem que disposin d’uns minuts per presentar-se i explicar quins són els seus principals productes o serveis per oferir alguna oferta o tracte preferent a la resta d’empreses”, va explicar sobre la trobada el president de la Fecoll, Ferran Perdrix. Totes les empreses participants van rebre prèviament un llistat dels assistents per orientar les seues presentacions.