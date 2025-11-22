MEDI
Últimes hores de la COP30 amb fortes discrepàncies
Més de 40 països, inclòs Espanya, advoquen per eliminar combustibles fòssils. Vuitanta es neguen a deixar-los enrere
La Cimera del Clima de l’ONU a Belém (Brasil), la COP30, va viure ahir les últimes hores sense acords clars al tancament d’aquesta edició, amb esborranys de textos finals que van ser criticats tant pels països com per les organitzacions ecologistes, mentre desenes de països van demanar no clausurar la trobada internacional sense concretar un full de ruta per abandonar els combustibles fòssils.
Espanya va ser un dels països que van criticar els esborranys, per la seua falta d’“ambició”. De fet, va ser un dels estats que van enviar una carta a la presidència brasilera, Eva Saldaña, per no complir les “condicions mínimes requerides”. D’acord amb Saldaña, el nombre de nacions que s’havien unit a la carta va augmentar a 40. Aquests països van recalcar que no poden donar suport que el resultat de la cimera no inclogui un full de ruta per implementar una transició justa, ordenada i equitativa que allunyi el planeta dels combustibles fòssils. “Preferim que sigui un final de la COP bastant llarg, que no hi hagi cap tipus de pressió perquè s’arribin a acords contundents”, va assenyalar Saldaña.
Des de la presidència van avançar que convocarien els plenaris de tancament per adoptar decisions finals sobre els esborranys “durant la tarda” (la matinada a Espanya). Segons Saldaña, en les negociacions els blocs “més europeus sí que tenen com a prioritat la transició de combustibles fòssils”, davant de països com per exemple la Xina, que aprovarien els esborranys actuals tal com estan.
Així mateix, la forta oposició dels països àrabs a qualsevol menció als combustibles fòssils va bloquejar els avenços en la negociació. La presidència brasilera va dir durant la trobada que al voltant de vuitanta estats rebutgen introduir al document principal de la cimera mencions als hidrocarburs i a la idea d’un “full de ruta” per deixar-los enrere, segons van dir aquestes mateixes fonts, que van demanar anonimat perquè la discussió continuava en curs al tancament d’aquesta edició.