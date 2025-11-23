SERVEIS
La patronal residencial alerta d’un sistema tensat
Reclama més finançament, personal i una planificació estable. ACRA adverteix que pot ressentir-se la qualitat de l’atenció
La patronal del sector residencial català, ACRA, alerta que el sistema d’atenció a les persones grans arrossega un dèficit estructural que requereix reformes de fons. Segons els seus càlculs, Catalunya necessitarà 80.000 noves places i 26.000 professionals addicionals abans del 2035 per fer front al ràpid envelliment de la població i a l’entrada en la vellesa de la generació del baby boom.
L’entitat reclama també un augment decidit de la inversió pública: mentre que Espanya destina entorn del 0,9% del PIB la dependència, ACRA considera imprescindible assolir el 2% per garantir una cobertura adequada i serveis de qualitat. L’organització insisteix a més en la necessitat d’un pacte d’Estat que situï l’atenció a les persones grans com una prioritat estratègica i estable, al marge dels cicles polítics.
Afirma que només un acord ampli permetrà planificar a llarg termini, corregir les desigualtats territorials i assegurar un model de cures sostenible. “És important treballar junts per donar visibilitat a la problemàtica que tenim davant. El 2050 hi haurà un milió de persones majors de 80 anys”, adverteix Carol Mitjana, membre de la junta directiva d’ACCRA.
En la mateixa línia, la presidenta de l’entitat, Cinta Pascual, recorda que “tindrem noves pandèmies i no podem repetir la mateixa història. No ens ho podem permetre. Es necessiten més recursos humans, materials i econòmics, i una coordinació social i sanitària molt més sòlida”. Per a la patronal, aquests elements són essencials no només per evitar situacions com les viscudes durant la covid-19, sinó també per consolidar un sector més robust, de qualitat i referent.
“Ha arribat el moment de mirar cap endavant i de sumar esforços entre usuaris, administracions, empreses, sindicats i famílies per afrontar els reptes presents i futurs que té el sector d’atenció a les persones grans amb dependència”, conclouen en aquest sentit.
Entre les reivindicacions del sector destaca la necessitat d’augmentar les tarifes públiques que la Generalitat paga per cada plaça concertada. ACRA considera que l’import actual és insuficient per garantir salaris dignes, estabilitzar plantilles i reduir l’elevada rotació del personal.
La patronal recorda que moltes residències funcionen amb marges molt estrets i que, sense un finançament adequat, resulta impossible oferir contractes estables, disminuir la temporalitat o atansar els sous als de la resta del sistema sanitari.
L’entitat insisteix que més finançament implica més places, més capacitat per obrir centres i millors condicions laborals per als qui sostenen el dia a dia del sector.
En aquest context, ACRA defensa també el contracte en origen com una eina per pal·liar la falta de personal qualificat. L’organització ofereix suport legal a les residències que busquen professionals en països extracomunitaris quan no troben candidats locals, especialment en perfils com infermeria.
Carol Mitjana reconeix que existeix una falta de vocació entre els joves, encara que subratlla que “treballar amb persones grans és una experiència molt enriquidora”.
