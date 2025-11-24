A quantes tasses de cafè equival una beguda de cola?
Els refrescos de cola i les begudes energètiques són dels més consumits, moltes vegades per adolescents i fins i tot nens. Realment som conscients de la cafeïna que porten?
La concentració de cafeïna a la Coca-Cola és significativament menor que la del cafè o el te. En concret, una llauna del refresc (330 ml) conté uns 35mg de cafeïna, mentre que una tassa de cafè exprés (50ml) conté uns 60mg de cafeïna. És a dir, prendre una llauna de Coca-Cola equival a prendre alguna cosa més de mitja tassa de cafè exprés, segons expliquen experts com Lidia de Cafés MyWay.
L'ús de cafeïna a la Coca-Cola és conseqüència directa de l’ús original de la nou de cua|cola, una planta que creix a l’Àfrica Occidental i que s’ha mastegat durant mil·lennis per mantenir la vigília i l’energia. Avui dia, malgrat que la fórmula del refresc és secreta, es creu que ja no conté nou de cola sinó imitacions artificials i la cafeïna s’afegeix per separat.
Pel que es refereix a la Pepsi, la concentració de cafeïna també és significativament menor que la que trobem al cafè o el te. En concret, una llauna del refresc (330 ml) conté uns 40mg de cafeïna, mentre que una tassa de cafè exprés (50ml) conté uns 60mg, segons experts com Lidia de Cafés MyWay. És a dir, prendre una llauna de Pepsi equival a prendre’ns uns dos terços de tassa de cafè exprés.
La cosa canvia quan passem a les begudes energètiques. Una sola llauna de Monster Energy Drink, de mig litre, conté 160 mil·ligrams de cafeïna. Com a referència, això equival a unes tres tasses de cafè exprés, i la dosi màxima considerada segura en una sola ingesta és 200mg. A més, aquestes begudes també inclouen altres substàncies estimulants com taurina i gran quantitat de sucre.
D’altra banda, una llauna de Red Bull, de 250 ml, conté 80 mil·ligrams de cafeïna: una tassa i mitjana|mitja de cafè exprés, i la dosi màxima considerada segura en una sola ingesta és 200mg. També conté taurina i alts nivells de sucre.