CULTURA
La cultura popular s’apropia de Lleida
‘Som Cultura’, jornada organitzada per 22 associacions de la ciutat, omple la plaça Blas Infante d’activitats. Esdeveniments per a totes les edats amb música i danses com a grans protagonistes
Lleida va viure ahir una nova jornada plena d’arrels, tradicions i comunitat amb la celebració d’una segona edició de la fira d’entitats de cultura popular, que va tenir lloc a la Plaça Blas Infante, al barri de Cappont, sota el títol Som Cultura.
L’edició anterior, celebrada l’any passat i batejada com a Tamborinada, va ser un èxit, motiu pel qual l’organització va decidir consolidar la iniciativa i celebrar aquesta segona edició.
En la jornada d’ahir van participar un total de 22 entitats de cultura popular de la ciutat, que van mostrar una àmplia mostra de col·lectius que mantenen viva la tradició lleidatana amb gegants, moros i cristians, grups de tallers de dansa, mostres de percussió, batucades, així com danses populars, entre altres expressions festives.
Activitats per tots els públics
Durant més de tres hores programades de fira, el públic va gaudir d’activitats dirigides a totes les edats, convertint la Plaça Blas Infante en el gran escenari de l’esdeveniment, juntament amb la passarel·la del Liceu Escolar, que va actuar novament com a punt d’unió de les dos parts de la ciutat que separa el riu Segre.
Som Cultura va nàixer amb la voluntat de convertir-se en un punt de trobada i en un aparador del patrimoni cultural lleidatà. La fira es va reafirmar com un espai obert, inclusiu i compromès amb els valors socials, en què les entitats van poder mostrar la seua tasca, establir sinergies i arribar a nous públics. Així mateix, per a l’organització, és “una celebració del que uneix la ciutat, d’allò que la fa poble i d’allò que la fa ser cultura”.