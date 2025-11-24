SUCCESSOS
Els Mossos detecten dotze matrimonis forçats consumats en cinc anys
En els últims cinc anys s’han consumat a Catalunya una dotzena de matrimonis forçats i hi ha prop d’una vintena de víctimes potencials, segons dades dels Mossos d’Esquadra. Des de principis del 2025 consten sis casos, dels quals dos matrimonis consumats i quatre en què es va intervenir policialment per evitar-los.
Aquestes xifres no inclouen el cas de la menor de Navarra que presumptament va ser venuda pels seus pares a una família de Mollerussa a canvi de diners i botelles de whisky, que els Mossos faran constar pròximament com a consumat.
En aquest sentit, els matrimonis forçats són considerats una forma de violència masclista, atès que la majoria de víctimes són dones o nenes, encara que existeixen tres casos de nois obligats a casar-se sense el seu ple consentiment.
Un es va registrar aquest any, quan un jove de 27 anys es va presentar en una comissaria de Mossos per explicar que l’havien obligat a contreure matrimoni.
Les víctimes d’aquest any fins a mitjans d’octubre són una jove de 19 anys que van denunciar el seu matrimoni forçat consumat a la policia i quatre nenes d’11, 14 i 15 (dos), encara que en aquests casos es va poder “detectar i treballar en prevenció” per evitar que es casessin. L’any passat hi va haver dos matrimonis forçats consumats i cinc de potencials.