CULTURA
L’IEI transcriu 60 pergamins datats entre el 1250 i el 1618
Amb suport d’alumnes del Seminari de Lectura i Transcripció de Documents
L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) ha posat a disposició del públic la transcripció de 60 pergamins datats entre el 1250 i el 1618. Ha estat possible gràcies a la implicació dels alumnes del Seminari de Lectura i Transcripció de Documents, que la setmana passada va finalitzar la desena edició. Moltes de les transcripcions han estat dutes a terme per un cirurgià jubilat que va formar part de les primeres edicions del seminari, Serafí González. Els pergamins transcrits provenen de municipis de les Garrigues, la Noguera, els Pallars, l’Antic Hospital de Santa Maria i de Morella i València. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic de l’IEI, Silvia Farrús, destaca la necessitat de “posar en valor” aquesta història.
El projecte es va iniciar el 2018, en el marc del seminari que la Biblioteca organitza en col·laboració amb la Secció de Geografia i Història. Un any més tard es va incorporar el mòdul específic de transcripcions, que va permetre començar a publicar els documents al reposador. Actualment, es poden consultar 60 transcripcions dels gairebé 200 pergamins que formen la col·lecció del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l’IEI.
Farrús apunta que la importància d’aquests pergamins és, en primer lloc, les diferents procedències. En aquest sentit, destaca els de l’antic Hospital de Santa Maria, que es trobava precisament a l’actual edifici de l’IEI. Es conserva des del privilegi de la reina Maria de Castella fins a molta documentació de comarques com les Garrigues, els Pallars, l’Urgell, el Pla d’Urgell o el Segrià, entre d’altres. Farrús remarca que la tasca de recuperar i conservar els pergamins és fonamental.