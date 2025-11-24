SOCIETAT
La Nit de les Religions fa els primers passos a Lleida
El Centre Cívic Centre Històric a la plaça Ereta de Lleida va acollir ahir el primer dels actes de La Nit de les Religions, l’acte inaugural oficial de la qual està previst per a aquest dijous amb un recital de poemes amb Marta Millà i Pedro Burruezo. Ahir va tenir lloc la celebració del naixement del Guru Nanak, el fundador del sikhisme i el primer dels deu gurus sikhs. No només és reverenciat pels sikhs, sinó també pels hindús i els musulmans al Panjab i per tot el subcontinent indi. L’acte va comptar, a més, amb un dinar vegetarià.
Així mateix, divendres serà el torn de la presentació de la pràctica budista de la tradició Zen Soto i diàleg amb els assistents, mentre que dissabte està prevista la presentació de la comunitat de l’oratori Ibn Hazm i de l’associació espiritual mundial Brahma Kumaris, entre altres actes.