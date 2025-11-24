Un obrador lleidatà preveu vendre 26.000 kg de galetes per Nadal: "hem avançat l’inici de la producció davant de l’alta demanda"
Des de l’octubre produeix tot el dia i ha contractat 12 persones addicionals
L’obrador de galetes El Rosal de Tàrrega afronta aquesta campanya de Nadal amb un creixement notable. Mari Luz Mata, responsable de l’obrador, explica que “hem avançat l’inici de la producció a l’1 de juliol davant de l’alta demanda, sumant un torn de nit des de l’octubre, la qual cosa permet mantenir l’activitat 24 hores al dia, amb una previsió de venda de 26.000 kg de galetes”, xifra que suposa un 70% de la producció anual.
La campanya ha requerit la contractació de 12 persones addicionals, incrementant la plantilla a 21 treballadors, amb especial atenció a la inclusió de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social. Núria Cendoya, responsable d’El Rosal, destaca que “l’impacte social de l’obrador és poder tenir més de vint persones de famílies, a moltes de les quals només entra un sou; això té un valor incalculable”.
Entre les novetats, destaca l’expansió del pack Tió amb tres arrugats i un expositor específic en botigues, així com la presentació d’una col·lecció de caixes metàl·liques commemoratives en col·laboració amb Alba, que aquest any celebra 50 anys. Aquestes caixes, decorades amb frases que evoquen l’ADN de l’entitat i farcides amb safates de galetes d’El Rosal, han tingut una gran acollida.
El Rosal també incrementa la seua presència en el sector dels lots de Nadal, en una aposta decidida per arribar a empreses de tot Catalunya i de tot l’Estat. Les vendes de l’obrador El Rosal creixen de forma sostinguda entre un 10 i un 12% anual, un ritme que obliga a començar abans la planificació i que convida a ampliar instal·lacions per donar resposta a l’augment de demandes.