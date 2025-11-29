SALUT
Alerten que el 73% dels cuidadors són dones d’entre 50 i 65 anys
Jornada de la Càtedra d’Innovació Social
La sala de juntes de la Facultat d’Educació, Psicològia i Treball Social de l’a UdL va acollir ahir l’onzena edició de la Jornada Innsoc, organitzada per la Càtedra d’Innovació Social de l’a UdL, centrada en la felicitat, el benestar i la innovació social. Durant la jornada, Mireia Roca, doctora en Antropologia i investigadora de la Universitat de Barcelona, va destacar que “un 69,8% de les persones en dependència són ateses únicament per la família i el 73% dels cuidadors són dones de 50 a 65 anys”. Així mateix, va assegurar que “aquesta realitat evidencia quina és la situació de les cures a Espanya que impacta de forma molt important sobre les dones”.
La jornada també va donar a conèixer alguns models de cures d’acció comunitària com Ràdio Nikosia o Hèlia així com el programa per a l’atenció integral a persones amb malalties avançades de la Fundació La Caixa.
D’altra banda, l’Aula Magna del Campus de Ciències de la Salut de la UdL va acollir ahir la III Jornada de Geriatria d’Urgències per analitzar els principals reptes en l’atenció urgent al pacient geriàtric. L’acte va posar l’accent en la importància de la coordinació entre serveis i la presa de decisions basada en la fragilitat i la necessitat d’humanitzar l’atenció d’un col·lectiu cada vegada més present en les urgències, en un context marcat per l’envelliment de la població i la creixent complexitat clínica. Segons Marta Aymerich, vicerectora de la Universitat Oberta de Catalunya, entre el 20% i el 30% de les visites a Urgències són de pacients geriàtrics mentre que el sistema està dissenyat per a la medicina aguda, generant “taxes altes d’ingrés i reingrés”.