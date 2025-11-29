TRADICIÓ
Cervera il·lumina el Nadal
Multitudinària encesa de l’enllumenat a la plaça Major
Cervera va encendre ahir l’enllumenat nadalenc amb una plaça Major plena fins a la bandera. En els últims anys, l’acte que dona el tret de sortida a les festes s’ha convertit en una tradició, amenitzada amb un concert de la Coral Infantil Nova Cervera, un taller de fanalets i el repartiment de coca i xocolate entre els assistents. L’alcalde, Jan Pomés, acompanyat d’altres regidors va fer un compte enrere fins que junts van prémer el botó que va il·luminar la ciutat portant la màgia del Nadal a Cervera. A la plaça i el carrer Major s’ha reforçat l’enllumenat nadalenc i, com a novetat, s’ha instal·lat un arbre de grans dimensions a la plaça Universitat.