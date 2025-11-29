CERTAMENS
L'Associació de Micropobles insta a que els pressupostos incloguin mesures per avivar el món rural
L'entitat celebra l'edició 4 de la Fira a Torre-serona, i reivindica que els ciutadans puguin viure amb "dignitat i oportunitats" arreu de Catalunya
L'Associació de Micropobles de Catalunya ha celebrat aquest dissabte la quarta edició de la Fira de Micropobles a Torre-serona. És la primera vegada que el certamen es celebra a la demarcació de Lleida, i ha reunit una vintena de municipis.
L'entitat ha instat al Govern que els pressupostos del 2026 tinguin en compte els "accents" rurals, fet que consideren necessari per a garantir el finançament bàsic dels ajuntaments rurals, alhora de l'accés a l'habitatge, els serveis de salut o l'educació.
D'aquesta manera, el president de l'associació i alcalde de Riner, Joan Solà, demana que s'acceleri el desplegament de l'Estatut de Municipis Rurals. També ha celebrat "l'energia i creativitat" dels municipis participants en la Fira, i ha destacat que el certamen demostra que el món rural és un "motor de present i futur".
Per altra banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha reclamat la importància de posar a l'agenda política el món rural per assegurar que qualsevol ciutadà de Catalunya pugui viure amb "dignitat i oportunitats" en tot el territori. També ha destacat el "gran consens de país" amb el que ha comptat l'aprovació de l'Estatut de municipis rurals.
L'alcalde de Torre-serona, Agustí Jiménez, destaca la seua satisfacció per la celebració de la Fira al municipi, afirmant que és un "orgull" per a tots els veïns. "Torre-serona és punt de trobada per a tots els que creiem en la força dels pobles petits", ha afegit.
En el certamen s'ha presentat el primer servei de comerç compartit en línia Al Poble hi ha de tot, impulsat per nou micropobles del Segrià, entre altres propostes. Per la seva banda, el Festival Itinera ha fet balanç de l’edició d’enguany i ha destacat que s’ha tancat amb més de 200 concerts i la participació de 165 micropobles.