SALUT
Premis en investigació en Atenció Primària
El Col·legi de Metges de Lleida va celebrar ahir l’entrega dels V Premis COMLL per facilitar i fomentar la investigació entre els equips de professionals de l’Atenció Primària. En aquesta edició, es van presentar set projectes i els dos amb millor puntuació van rebre 1.500 euros cada un. El primer premi va ser per a Josep Montserrat Capdevila, amb Avaluació de la capacitat predictiva del risc coronari mesurat per Regicor i desenvolupament d’un nou model predictor en prevenció primària: estudi de cohorts retrospectiu (2016-2025) a l’Atenció Primària. El segon guardó va ser per a Francesc Pujol Aymerich amb Utilitat i eficiència de la teledermatoscòpia en el maneig de la patologia dermatològica que es veu en l’Atenció Primària. Josep Basora, director de l’IDIAPJGol, va ser l’encarregat d’entregar els premis.