SANITAT
Primera jornada sobre vertigen i síndrome vestibular a l’Arnau
El Servei Territorial d’Otorrinolaringologia i Patologia Cervicofacial de Lleida va celebrar ahir a l’Arnau de Vilanova la jornada Actualització sobre vertigen i síndrome vestibular aguda amb 85 professionals sanitaris inscrits. El doctor Xavier Galindo, cap del servei, va destacar a SEGRE que l’objectiu de la trobada és millorar la precisió diagnòstica i optimitzar la coordinació entre els diferents professionals implicats en un dels motius de consulta més freqüents i complexos en l’àrea d’urgències. Per a això, el servei ha elaborat un protocol transversal i territorial per a tota la província de Lleida, que es publicarà pròximament, per “ordenar” i “definir” l’atenció en els diferents nivells assistencials des d’otorrinolaringologia, neurologia, urgències i metges de família.
Segons la Societat Espanyola d’Otorrinolaringologia, el 80% de la població ha patit algun episodi de vertigen en la seua vida. Afecta homes i dones de la mateixa manera i es pot donar a qualsevol edat malgrat que la incidència és més significativa entre la gent gran i es produeix com a conseqüència d’una fallada o malaltia en el sistema vestibular de l’oïda interna. L’alteració del reflex vestíbul-ocular genera una alteració en el moviment dels ulls que es diu nistagme i evita la fixació correcta de la vista en l’entorn.