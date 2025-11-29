DEBAT
“La salut mental no es pot deixar en mans de la IA”
Congrés per debatre sobre els reptes d’aquesta tecnologia en la psicologia. Alerten contra el seu ús entre els més joves
El 45% dels joves espanyols utilitzen ChatGPT com a psicòleg, segons indiquen estudis que es van posar ahir sobre la taula en el congrés professional intergrupal Reptes de la intel·ligència artificial: entre emocions i algoritmes, organitzat per la delegació territorial de Lleida del Col·legi Oficial de Psicològia de Catalunya. El congrés també se celebrarà avui a la sala de videoconferències de la UdL, al campus de Cappont, per a abodar el paper de la IA en diversos camps. “No es pot deixar en mans d’una màquina una cosa tan important com la salut mental”. Així ho va destacar Jordi Ascensi, enginyer en Telecomunicacions, membre del Bureau del Comité d’Intel·ligència Artificial del Consell Europeu i del grup d’ètica de l’IA de la Unesco. En aquest sentit, va considerar “molt preocupant” que els joves optin per aquesta eina per consultar sobre el seu estat emocional i va assegurar que la IA “sempre et donarà la raó, et farà sentir còmode i et dirà que entén com et sents quan no pot perquè no és una persona, només utilitza estadística i probabilitat amb un llenguatge equívoc i enganyós”. Així mateix, va destacar que actualment hi ha una legislació a la UE, però que encara no queda del tot clara. “La regulació sempre va a remolc de la innovació tecnològica, però la legislació és necessària, sobretot en temes tan importants com els que afecten a la salut mental”, va assenyalar. En aquest sentit, va instar els legisladors a ser més àgils i més pràctics perquè les lleis es puguin aplicar al món real. Per la seua part, Jaume Celma, president del col·legi, va considerar “terrible” que els joves optin per la IA per a temes de salut mental i va assegurar que es treballa per regular aquest aspecte i puguin comptar amb una informació veraç i fiable. Així mateix, va instar a acudir a un professional si es necessita.
El congrés continuarà avui amb dos taules redones i acabarà amb la ponència de clausura del doctor en Filosofia Ramon Camats, que oferirà una reflexió sobre els límits ètics i humans de la IA.