Becats dos projectes del Pirineu per a la detecció precoç de trombosi venosa profunda i l'avaluació subcutània de greix
Es tracta de la tercera edició de la convocatòria Projectes d’Investigació Biomèdica, Modalitat Alt Pirineu i Aran de l’IRBLleida, finançada per la Diputació de Lleida i promoguda per Salut
Un projecte per estudiar la detecció precoç de trombosi venosa profunda en atenció primària al Pallars Sobirà i un altre sobre un estudi pilot per a realitzar ecografia subcutània abdominal, visceral i esteatosi han estat els guanyadors de la segona edició de la convocatòria Projectes d’Investigació Biomèdica, Modalitat Alt Pirineu i Aran de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), finançada per la Diputació de Lleida i promoguda des del Departament de Salut. Aquest dilluns s’ha fet entrega dels dos ajuts en un acte a Tremp.
Segons el Govern, l’objectiu d’aquesta beca és introduir els professionals de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran en l’àmbit de la recerca a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) per tal d’impulsar una recerca biomèdica que arribi i s’adapti a la idiosincràsia pròpia del territori. Els ajuts, que tindran un any de durada, estan dotats amb 5.000€ cadascun.
El primer projecte premiat té com a objectiu millorar la detecció precoç de la trombosi venosa profunda a l’atenció primària del Pallars Sobirà, mitjançant la implementació d’un protocol clínic de detecció i estudiar la seva viabilitat a la zona. “L’ús d’un protocol específic per a la detecció precoç de la trombosi venosa profunda millorarà la identificació i derivació adequada dels pacients amb sospita clínica”, ha explicat la investigadora Daria Mazzuoli.
El segon projecte becat pretén validar un estudi pilot amb ecografia per analitzar el greix subcutani a una població del CAP de Tremp. “L’obesitat és una de les principals causes de morbiditat i mortalitat globals per la seva associació amb la diabetis, la dislipèmia i la hipertensió. L’ecografia abdominal és accessible, segura i, amb protocols estandarditzats, fiable per mesurar gruixos abdominals”, ha exposat l’investigador, Pau Surribas.