BonÀrea amplia el seu supermercat de Tàrrega: té una oferta de més de 2.400 productes i ha augmentat un total de 30m²
El local, a l'Avinguda Catalunya 18, ofereix ara 500 productes més que abans
BonÀrea ha reobert aquest cap de setmana la botiga situada al número 18 de l'Avinguda Catalunya de Tàrrega, després d'un període de renovació i ampliació. L'establiment, que va obrir les seves portes per primera vegada fa 25 anys, el 2000, ha experimentat una transformació significativa que inclou l'ampliació de la seva superfície i un considerable increment de la seva oferta de productes.
La renovació ha afegit més de 30 metres quadrats a l'establiment, arribant ara a una superfície total de 286 metres quadrats. Aquesta ampliació ha permès també augmentar el catàleg disponible, passant de 1.900 a més de 2.400 productes. Joan Perella, responsable d'expansió i obres de les botigues bonÀrea, ha destacat que "a més d'un creixement físic, aquesta ampliació representa una redistribució pensada per millorar l'experiència de compra dels nostres clients. Hem creat un espai més funcional i còmode, adaptat a les necessitats actuals".