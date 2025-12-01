El desconcertant motiu pel qual alguns usuaris estan fent servir paper d'alumini per envoltar la llum V16
El dispositiu, que serà obligatori pels conductors a partir del 2026, genera dubtes sobre privacitat i costos entre els automobilistes catalans
A falta d'un any per a la implantació obligatòria de la llum V16 als cotxes a Espanya el 2026, aquest dispositiu ha generat un intens debat entre els conductors catalans. Aquesta nova eina de seguretat viària, destinada a substituir els tradicionals triangles d'emergència, no només implica una despesa econòmica propera als 50 euros, sinó que també ha provocat preocupacions relacionades amb la privacitat i possibles controls per part de les autoritats de trànsit.
Un comportament curiós s'està estenent entre els usuaris: molts recomanen embolcallar la llum amb paper d'alumini. Aquesta pràctica, que a primera vista podria semblar exagerada, es basa en realitat en fonaments tècnics i de seguretat que s'han utilitzat durant anys per evitar el rastreig no desitjat de dispositius electrònics.
El motiu principal d'aquesta pràctica rau en la capacitat d'aïllament electromagnètic que ofereix l'alumini, funcionant com una mena de gàbia de Faraday: això impedeix que els senyals electromagnètics surtin o entrin al dispositiu. Per tant, quan la llum V16 està embolicada amb aquest material, queda completament aïllada, evitant qualsevol tipus de transmissió de dades o senyals GPS.
Preocupacions i reaccions dels conductors
Molts usuaris prefereixen desconnectar la llum V16 retirant la pila quan no està en ús. Això garanteix, segons ells, que no es transmetran dades ni s'emetran senyals que puguin ser rastrejades. Tanmateix, un sector dels conductors va més enllà i recorre al paper d'alumini per a un aïllament total.
Aquest procediment d'embolcallar la llum amb paper de plata obstaculitza completament qualsevol tipus de comunicació per radiofreqüència, bloquejant el senyal GPS i qualsevol transmissió a la DGT. Aquesta tàctica, tot i ser dràstica, no és nova: la Policia i els experts en seguretat fa temps que l'utilitzen per evitar el rastreig de terminals robats o de claus de cotxes que poden ser clonades mitjançant senyals electromagnètics.
Cal destacar que la llum V16 embolicada amb paper d'alumini actua com una protecció passiva contra possibles filtracions. No obstant això, això significa que en cas d'emergència la llum quedaria fora de servei fins que es retiri l'aïllament, reduint la funció principal del dispositiu: alertar altres conductors.
Costos i adopció de la tecnologia
El cost mitjà d'una llum V16 homologada se situa al voltant dels 50 euros, una despesa addicional que molts conductors han criticat des de l'anunci de la seva obligatorietat. Davant d'això, ja ha sorgit un mercat gris amb productes no certificats que, tot i ser més econòmics, no garanteixen l'eficàcia ni la seguretat requerida per la normativa.
Els experts recorden que la implantació de la llum V16 suposa un avenç en seguretat viària, ja que permet una detecció més ràpida de vehicles aturats a la calçada, cosa que pot evitar accidents secundaris.
En tot cas, el debat sobre la privacitat i control de dades personals persisteix. La DGT s'ha compromès a protegir qualsevol dada recaptada conforme a la llei de protecció de dades vigent, i assegura que la tecnologia no s'utilitzarà amb finalitats recaptatòries ni per controlar la velocitat efectiva dels vehicles.