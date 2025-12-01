Implantada la Zona de Baixes Emissions en una altra localitat tarragonina
En vigor des d'aquest 1 de desembre amb sancions i pendents de quatre recursos judicials
Reus ha posat en marxa aquest dilluns 1 de desembre la Zona de Baixes Emissions amb restriccions i sancions per als vehicles sense etiqueta ambiental que accedeixin al centre de la ciutat. Aquesta tercera fase d'implementació de la ZBE afecta principalment el primer cinturó de la capital del Baix Camp, tot i que els residents que paguin l'impost de vehicles a Reus gaudiran d'una moratòria fins al 31 de desembre de 2027.
Durant els darrers dos mesos, l'Ajuntament ha estat provant el sistema i ha notificat els propietaris dels vehicles que ja no podran accedir a la zona restringida. La regidora de Seguretat Ciutadana, Dolors Vázquez, ha explicat que "el que menys ens ha interessat és comptar vehicles, sinó intentar facilitar amb excepcions i autoritzacions que la gent pugui venir arreu sense cap mena de problema". Les restriccions s'aplicaran en dies laborables de dilluns a divendres, de 7 a 19 h, coincidint amb l'horari establert a Tarragona, ciutat que va implementar la seva ZBE el desembre de l'any passat.
Els quatre recursos judicials pendents
La implementació de la ZBE a Reus afronta fins a quatre recursos contenciós administratius als jutjats. Les demandes han estat presentades per l'associació de comerciants El Tomb de Reus, el grup municipal de Vox, el regidor no adscrit Julio Pardo i l'entitat d'extrema dreta Liberum e Iustitia Europa. Vázquez no ha dubtat en qualificar els demandants de "negacionistes" que "consideren que no hi ha un canvi climàtic i són un producte de la desinformació i la ignorància".
Preocupació del sector comercial
Des del Tomb de Reus han expressat la seva preocupació per l'impacte econòmic que pot tenir la mesura. El seu president, Víctor Perales, ha matisat a l'ACN que no estan en contra de la ZBE, sinó de com s'està implementant. "Han agafat el primer cinturó i no han canviat ni una sola senyal de trànsit. A partir d'aquí ja no pots entrar amb el cotxe", ha lamentat. Els comerciants reclamen un estudi econòmic sobre l'afectació al sector, a més de reduir l'espai afectat, habilitar més aparcaments dissuasius i posar busos llançadora més freqüents cap al centre.
Excepcions i moratòries previstes
L'ordenança contempla diverses excepcions que permetran l'accés a la zona restringida. Entre aquestes, destaquen les persones que tinguin una plaça de pàrquing dins la ZBE, els visitants que deixin el cotxe en un dels aparcaments municipals i els vehicles de persones amb rendes baixes. A més, s'ha establert un permís de 24 dies a l'any pels vehicles sense etiqueta ambiental. Els residents a Reus que paguin l'impost de vehicles a la ciutat no rebran sancions fins al 31 de desembre de 2027, i a partir d'aquesta data, els vehicles amb etiqueta B també quedaran exclosos de la ZBE.
L'equip de govern municipal confia en la feina dels tècnics i espera que sigui el Tribunal Suprem qui resolgui els recursos presentats contra l'ordenança. Mentrestant, la senyalització vertical ja informa del perímetre de la ZBE i els lectors de matrícules detectaran els vehicles contaminants que hi accedeixin sense autorització.