SALUT
Contra l’estigma del VIH i la sida
Increment d’infeccions, ja que Antisida ha detectat 9 casos aquest any i abans de la pandèmia eren entre un i tres. Reivindiquen les relacions sexuals amb protecció, responsables i sanes
La Fundació Antisida Lleida va tornar a alertar ahir de la “preocupació” per l’augment de casos detectats des de la pandèmia i va reivindicar les relacions sexuals amb protecció, responsables i sanes com la manera de combatre la malaltia. Així ho va dir el seu president, Joan Fibla, durant l’acte de commemoració del Dia Mundial de la Sida, que es va portar a terme a la plaça Paeria. En el manifest, l’entitat va clamar contra l’estigma que encara viuen les persones que tenen el VIH i sida i va posar en relleu el paper de les entitats comunitàries en la lluita pels drets socials i sanitaris del col·lectiu.
Segons Fibla, des de començament d’any l’entitat ha detectat 9 casos del VIH. Una xifra “preocupant”, va dir, ja que abans de la pandèmia es comptabilitzaven entre un i tres. Una pujada, va afegir, que va en paral·lel a l’increment global de les infeccions de transmissió sexual (ITS). “Volem remarcar l’existència encara de la malaltia. Malgrat que hi hagi avenços molt importants en l’àmbit mèdic, continua sent una situació preocupant”, va assegurar. La manera de combatre-la, va defensar Fibla, “és simple, amb relacions sexuals amb protecció des de l’ús del preservatiu a la profilaxi preexposició (PrEP)”. També, va destacar, amb relacions responsables, sanes i que siguin “en un context d’afectivitat i sexualitat respectuosa amb un mateix i amb els altres”.
Així mateix, va admetre que existeix un augment de casos detectats perquè hi ha més persones que es fan les proves, la qual cosa va qualificar de positiu. “Si es detecta el VIH, aquesta persona entra en el sistema de salut, rep el tractament i podrà fer una vida plena sense limitacions, perquè tenim eines perquè no arribin a desenvolupar la sida”, va afirmar. Fibla també va aplaudir que, gràcies a l’ampliació de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, els pacients compten ara amb un espai més digne i equipat d’atenció. “Era una reivindicació de fa anys i per fi l’hem aconseguit”, va destacar.
Durant la jornada d’ahir, institucions i entitats catalanes van demanar mantenir-se “juntes” contra l’estigma i continuar avançant per eliminar el VIH com una amenaça per a la salut pública, sobretot davant de l’auge dels moviments d’extrema dreta.
Altres reptes que destaquen és la reducció de les llistes d’espera per a la pastilla preventiva, la PrEP, frenar els diagnòstics tardans, ja que es calcula que més de 36.000 persones viuen amb el VIH a Catalunya i que un 6% ho desconeix, i l’atenció a les persones que envelleixen amb el virus.