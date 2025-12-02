POBLACIÓ
Més morts que naixements
El 2024, van morir 1.046 persones més de les que van nàixer. El 26% dels parts, per cesària, i el 40% dels nounats, de mares estrangeres
Les comarques lleidatanes van tornar a registrar l’any passat un creixement negatiu de la població. Les defuncions van superar notablement el número de naixements, encara que aquests van repuntar respecte al 2023. Segons les dades definitives publicades ahir per Idescat, el 2024 van morir un total de 1.046 persones més de les que les van nàixer. Concretament, les defuncions es van mantenir, amb 4.221 a la província de Lleida, només una menys que un any abans. En canvi, els naixements tan sols van repuntar un 1,9%, situant-se en un total de 3.175.
Per edats, 13 menors van donar a llum l’any passat, cinc menys que el 2023. També van augmentar les mares joves, amb 483 entre 18 i 25 anys (+8%), i 1.909 de 25 a 35 anys. En canvi, baixen lleugerament les de 40 anys en endavant i puja la xifra de mares a partir dels 50 anys, amb cinc l’any passat davant les tres del 2023. D’altra banda, el 40% dels nounats l’any passat eren de mare estrangera. Quant al part, prop del 26% van ser per cesària, amb un total de 814, i n’hi va haver 12 en domicilis, dels quals una desena van comptar amb assistència sanitària. Segons les dades d’Idescat, l’any passat es van registrar 40 parts de bessons a les comarques lleidatanes. Respecte a les defuncions, l’any passat van morir 2.189 homes i 2.032 dones a la demarcació de Lleida. Del total, el 65% eren persones de 80 anys o més, amb gener com el mes que va registrar més defuncions, amb 513, seguit de juliol, amb 369, i desembre, amb 368. D’altra banda, l’estadística també contempla la sèrie històrica del nombre de matrimonis registrats a Catalunya. A Lleida, hi va haver 1.464 enllaços el 2024, un 3,17% més que el 2023. Es tracta de la xifra més alta assolida els últims anys juntament amb la del 2022, en què es va revertir la caiguda durant la pandèmia.
La xifra de naixements, la més baixa des del 1975 a Catalunya
El 2024 es van registrar 53.802 nascuts vius de mares residents a Catalunya, segons l’estadística d’Idescat. Aquesta xifra representa un descens del 0,8% respecte a l’any anterior i és la més baixa de tota la sèrie històrica que s’inicia el 1975. L’indicador de fecunditat es va reduir fins a 1,08 fills per dona i l’edat mitjana de maternitat es va situar en els 32,6 anys. Quant a les defuncions, se’n van comptabilitzar 67.524 el 2024 a Catalunya. La taxa bruta de mortalitat va ser de 8,37 decessos per 1.000 habitants.