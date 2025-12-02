ALIMENTS
El Torró d’Agramunt, protagonista al desembre en la gastronomia mundial
Amb sis accions a Agramunt i Vilagrassa
El Torró d’Agramunt amb Identificació Geogràfica Protegida (IGP) és un dels protagonistes principals aquest mes de desembre dins de la distinció de Catalunya com Regió Mundial de la Gastronomia amb diferents accions a Agramunt i Vilagrassa (vegeu SEGRE d’ahir). En el marc de la campanya 12 mesos, 12 paisatges gastronòmics, l’hostal del Carme de Vilagrassa va acollir ahir la presentació de les activitats preparades pels dos ajuntaments i el Consell Regulador de l’IGP Torró d’Agramunt a la qual van assistir unes 70 persones que van degustar un menú de sis plats —tots amb Torró d’Agramunt–, preparat per a l’ocasió per sis xefs del territori com Arnau París de Boada, Rosa Terés de Cal Menut de Belianes, Marta Pinós de l’Hostal del Carme, Sergi Aritzeta d’El Truc d’Agramunt, Núria Pérez del restaurant Catalunya de Vilagrassa i Àngel Esteve del Sisè de Lleida.
El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va elogiar les “aliances i el treball conjunt” entre els dos municipis per promocionar un dels productes gastronòmics més importants de Lleida. “En aquest menú es demostra que el torró és molt més enllà que unes postres”, van apuntar.
Per la seua part, l’alcalde de Vilagrassa, Josep Maria Mor, va afirmar que el “Torró d’Agramunt és història, tradició, innovació i orgull” i amb aquest mes pretenen mostrar “la qualitat del producte, el seu arrelament al territori i la creativitat culinària”. Finalment, l’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, va agrair “el sacrifici de les generacions passades” i va reivindicar “els productes de proximitat que ens reconnecten amb la terra i el Torró d’Agramunt com el nostre ambaixador”.