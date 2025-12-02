La UE canvia les normes per als propietaris de mascotes: a partir del 2028 hauran d’implantar aquesta mesura
El Parlament Europeu i el Consell estableixen un marc comú que regula identificació, cria, venda i benestar animal en els 27 estats membres
La Unió Europea ha establert un nou marc regulatori que transformarà la identificació i la cura de mascotes. El passat 25 de novembre, després de mesos de negociacions, el Parlament Europeu i el Consell de la UE van assolir un acord provisional sobre el primer marc comú per regular mascotes a tot el territori comunitari. Aquesta normativa, que entrarà en vigor el 2028, estableix l’obligatorietat del microxip per a tots els gossos i gats, amb l’objectiu de combatre el comerç il·legal i millorar el benestar animal als 27 països membres.
El Reglament de benestar i traçabilitat de gossos i gats estableix requisits mínims comuns per a tota la Unió. Entre les mesures destacades, totes les mascotes hauran de portar microxip obligatòriament i estar registrades en bases de dades nacionals interoperables. Aquesta obligació afectarà animals comercialitzats per criadors, botigues i refugis, així com els venuts en plataformes online. També els exemplars importats des de fora de la UE hauran de complir aquest requisit abans d’entrar en territori comunitari, independentment de la seua finalitat.
Diferents terminis segons el tipus de propietari
La implementació d’aquesta normativa contempla diferents períodes d’adaptació. Els criadors, venedors i refugis disposaran de 4 anys per complir amb les noves condicions una vegada entre en vigor la llei el 2028. Per als propietaris particulars, els terminis seran considerablement més amplis: 10 anys per als gossos i fins 15 anys per als gats. Aquesta diferenciació busca facilitar una transició gradual cap al nou sistema d’identificació. Es pot destacar que Espanya ja es va avançar a aquesta normativa europea amb la Llei 7/2023 de protecció dels drets i benestar animal, que contempla l’obligatorietat del microxip, per la qual cosa molts propietaris espanyols ja compleixen aquests requisits.
Beneficis del nou marc europeu
L’acord assolit persegueix diversos objectius fonamentals. En primer lloc, combatre eficaçment el comerç il·legal de mascotes, un problema creixent que genera preocupacions tant des del benestar animal com la salut pública. A més, pretén frenar les pràctiques de cria irresponsable que provoquen sofriment als animals i problemes de salut hereditaris.
La millora del benestar animal és un altre pilar fonamental d’aquesta normativa. En establir estàndards mínims comuns, es garantirà que gossos i gats rebin un tracte adequat a qualsevol país membre. La traçabilitat millorada gràcies al sistema de microxips i bases interconnectades permetrà un seguiment més eficaç, facilitant la localització de mascotes perdudes i ajudant les autoritats a detectar activitats il·legals relacionades amb el comerç d’animals.
En què consisteix el sistema d’identificació?
El microxip obligatori és un petit dispositiu de la mida d’un gra d’arròs que s’implanta sota la pell de l’animal, generalment a la zona del coll. Cada un conté un codi únic que identifica l’animal i permet associar-lo amb les dades del propietari en les bases corresponents. Aquest sistema presenta nombrosos avantatges: és permanent, no pot perdre’s ni deteriorar, no pot ser manipulat amb finalitats fraudulentes, i permet la identificació immediata mitjançant un lector especialitzat.
Per als propietaris espanyols, l’impacte serà limitat, ja que la legislació nacional ja contempla aquesta obligació. Tanmateix, els qui encara no hagin complert ho hauran de fer en els terminis establerts. La implantació del microxip és un procediment senzill, ràpid i pràcticament indolor, amb un cost que oscil·la entre els 30 i 50 euros, incloent el registre a la base de dades corresponent.
Bases de dades interoperables a nivell europeu
Un dels aspectes més innovadors de la normativa és la creació de bases de dades nacionals interoperables. Això significa que la informació sobre els animals identificats serà accessible des de qualsevol país de la Unió, facilitant el seguiment i control de moviments dins del territori comunitari. Aquest sistema permetrà a les autoritats verificar ràpidament la procedència i historial de qualsevol animal, resultant fonamental per detectar possibles casos de comerç il·legal o maltractament, a més de facilitar la localització de propietaris de mascotes perdudes, contribuint a reduir el nombre d’animals abandonats.