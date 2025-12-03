EDUCACIÓ
L’Hospital dels Ossets de Peluix, creat per perdre la por a anar al metge, ha rebut enguany 350 nens de Lleida
És una iniciativa organitzada i impulsada per l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida i la regidoria d’Educació
Un total de 350 alumnes de vuit centres educatius de Lleida participaran aquest any a l’Hospital d’Ossets de Peluix, una iniciativa organitzada i impulsada per l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida i la regidoria d’Educació, que té per objectiu que els nens es familiaritzin amb l’entorn hospitalari i perdin la por a les bates blanques.
L’activitat té lloc des d’ahir fins divendres que ve a l’edifici municipal d’Albarés, al costat de la ludoteca de la Bordeta, i les escoles participants aquest curs són Joc de la Bola, Pràctiques I, Joan Maragall, Parc de l’Aigua, Espiga, Pràctiques II, Camps Elisis i Maristes Montserrat.
Durant l’activitat, els nens porten un peluix i aprenen a posar en pràctica una àmplia varietat d’exploracions no invasives, com per exemple radiografies, auscultacions o cura de ferides, entre d’altres.
En el cas que el peluix requereixi una intervenció quirúrgica, s’explica què és el quiròfan i el seu funcionament i s’ensenya el material necessari per portar a terme una operació.