INFÀNCIA
El Cucalòcum, amb una zona per a persones amb TEA
I necessitats especials, al nou pavelló 5 de Fira Lleida. Del 27 de desembre al 4 de gener, amb 40 activitats i tallers
La 34a edició del Cucalòcum i el 18 Cucaesport ompliran d’activitats, emoció i aprenentatge els pavellons 3, 4 i 5 de Fira Lleida del 27 de desembre al 4 de gener (a excepció del dia 1). Com a novetat, el certamen habilitarà un espai al recentment estrenat pavelló 5 per a persones amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) i altres necessitats especials amb un entorn més tranquil i accessible.
Així mateix, la nova zona tindrà una àrea de descans i un espai de lactància, guanyant així “qualitat i atenció a les famílies”, va dir ahir el regidor de Participació, Roberto Pino. L’organització ha programat unes 40 activitats entre les quals destaquen la ludoteca, l’exhibició de les carrosses dels Reis d’Orient, el tradicional circuit de la Guàrdia Urbana i el rocòdrom, “un èxit rotund de l’any passat”, va assegurar Pino. El pavelló 4 acollirà les iniciatives lúdiques i el 3 estarà destinat a l’esport i al públic d’entre 12 i 18 anys. L’entrada a una sessió de matí o de tarda té un preu de 3 euros per a adults i de 6 per a públic d’entre 1 i 17 anys. D’altra banda, els abonaments de 5 sessions costen 12 euros per a adults i 24 per a menors.
Ahir també es van desvetllar les finalistes i la guanyadora del concurs de dibuix del cartell de l’edició d’aquest any, en el qual van participar 2.123 estudiants de 24 centres educatius de Lleida.