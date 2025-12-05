Llums de Nadal: quants diners costa encendre-les?
Les bombetes LED poden suposar un estalvi de fins 12 vegades més que les incandescents durant tota la temporada nadalenca, segons un estudi recent
Amb l’arribada del pont de desembre, molts ciutadans comencen a decorar les seues llars amb llums nadalencs pensant en el consum elèctric que suposarà durant aquestes festes. El factor determinant no és tant el fet d’encendre-les, sinó el tipus d’il·luminació triada i la tarifa elèctrica contractada, segons revela una anàlisi realitzada per Selectra per a aquest període nadalenc de 2025.
La diferència entre els diferents tipus de bombetes pot resultar significativa a la factura de la llum. Els llums LED destaquen com l’opció més econòmica i eficient, amb un consum notablement inferior al de les tradicionals bombetes incandescents, que poden arribar a gastar fins 12 vegades més durant tota la temporada nadalenca.
Comparativa entre tipus d’il·luminació nadalenca
Encara que actualment la majoria de garlandes noves incorporen tecnologia LED, encara existeixen llars que utilitzen models antics. Els llums LED presenten avantatges significatius: una garlanda de 50 llums consumeix tot just 2,5 W (0,0025 kWh/h), una de 100 llums gasta 5 W (0,005 kWh/h), mentre que un conjunt de 200 bombetes LED requereix només 10 W (0,010 kWh/h). A més, aquest tipus d’il·luminació ofereix més durabilitat i genera menys calor, resultant més segura.
En contraposició, les bombetes incandescents, conegudes com les clàssiques "de tota la vida", representen l’opció menys eficient. Una cadena de 50 llums incandescents consumeix aproximadament 30 W (0,030 kWh/h), una de 100 llums assoleix els 60 W (0,060 kWh/h), i un conjunt de 200 bombetes pot arribar fins 120 W (0,120 kWh/h).
Impacte real a la factura elèctrica
Per calcular amb precisió la despesa mensual, n’hi ha prou amb consultar l’etiqueta energètica del producte, on s’indica el consum en watts. Prenent com a referència un ús habitual dels llums nadalencs (del 6 de desembre al 7 de gener, durant 5 hores diàries, de 18:00 a 23:00 h, amb tarifa PVPC actual), el cost addicional a la factura seria:
- Una garlanda de 100 llums LED suposaria una despesa total de només 0,19 € (dinou cèntims).
- Una decoració de 200 llums LED tindria un cost total de tot just 0,39 € (trenta-nou cèntims).
- Una garlanda de 100 bombetes incandescents costaria uns 2,78 € en total.
- Una decoració amb 200 llums incandescents ascendiria aproximadament a 5,57 € en aquell mateix període.
És important considerar que, per als qui disposen de tarifa PVPC, les hores de foscor coincideixen amb les franges més cares del dia, precisament quan se solen encendre les decoracions nadalenques, per la qual cosa resulta recomanable limitar el seu temps d’ús.
Encara que el consum dels llums LED és reduït, resulta habitual que la factura elèctrica augmenti el desembre a causa de l’ús més gran d’altres electrodomèstics com la calefacció, el forn o la bomba de calor. Si regularment l’import supera les expectatives, podria ser moment de revisar la tarifa elèctrica contractada.