IA per triar els números de la loteria o els regals de Nadal

Gairebé la meitat dels jugadors de loteria utilitza la intel·ligència artificial (IA) per millorar la seua sort, segons un informe elaborat per Loteries Rosa de Ponent, l’administració número 1 de Lleida. L’estudi assenyala que el 41,6% de les apostes d’Euromilions i el 42,8% de les de la Primitiva venudes l’últim any es van generar mitjançant IA. Segons el responsable d’aquesta administració lleidatana, David Masip, la popularitat de la IA es deu a la seua capacitat per oferir informació rellevant als jugadors, com els números que més han sortit o aquells que porten més temps sense aparèixer, amb la qual cosa permet que els usuaris segueixin criteris personalitzats en les seues apostes. D’altra banda, el 83% dels usuaris d’IA a Catalunya se’n servirà aquest Nadal per buscar idees sobre què regalar als seus éssers estimats, segons un estudi de la consultora Science 4 Insights en col·laboració amb QuestionPro. A més, l’enquesta revela que un 73% dels catalans està satisfet amb les recomanacions de compres que rep d’assistents com ChatGPT o Gemini.

