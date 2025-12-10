TRADICIONS
Pessebre monumental al Peu del Romeu
A Solsona, Isa Martínez guanya per segon any consecutiu el Concurs de Postals de Nadal, amb una il·lustració feta a mà d’una bola de neu amb la catedral
L’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes va inaugurar ahir el pessebre monumental a la capella del Peu del Romeu, obra de Rafel Fernández. Es tracta d’una peça de dos pisos amb prop de 70 figures fetes amb pasta de fusta i procedents de diferents tallers d’art religiós d’Olot, ja desapareguts. Inclou les principals escenes bíbliques del naixement de Jesús i la presència dels fanalets.
Amb la inauguració, l’entitat també va obrir la resta d’exposicions de diorames i naixements que acull el Peu del Romeu. El Cicle de Nadal de la Agrupació Ilerdenca de Pessebristes va arrancar diumenge amb el ja tradicional pessebre a la Canonja de la Seu Vella. Mentrestant, dilluns va obrir al públic la XX Biennal del Pessebre Català.
D’altra banda, Isa Martínez ha guanyat per segon any consecutiu el Concurs de Postals de Nadal de Solsona amb una il·lustració feta a mà d’una bola de neu amb la catedral. La il·lustració també és la coberta de l’agenda de Nadal de Solsona, que inclou totes les activitats organitzades per a aquestes dates. Com a novetat, després de tres anys, l’ajuntament recupera el Trenet de Nadal, que circularà els dies 23 i 24 de desembre.