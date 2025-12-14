La Loteria de Nadal activa al cervell el mateix plaer que la xocolata o una nova experiència
Jugar a la Loteria de Nadal no només és una tradició molt arrelada al país, sinó que també té un efecte directe al cervell. Segons expliquen especialistes en neurociència, participar en el sorteig del 22 de desembre activa el circuit cerebral de la recompensa, el mateix que es posa en marxa en menjar xocolate, conèixer algú nou o fins i tot consumir certes substàncies.
La clau està a la dopamina, un neurotransmissor relacionat amb el plaer i l’anticipació. El seu alliberament genera una sensació de benestar que explica per què la loteria resulta tan atractiva i per què, en alguns casos, pot derivar en problemes d’addicció el joc. Persones amb ludopatia reconeixen que aquestes dates són especialment difícils, ja que el simple contacte amb dècims pot reactivar el desig de jugar.
A més, el Sorteig de Nadal té un fort component social que potencia aquest efecte: compartir dècims amb familiars, amics o companys de feina reforça la sensació de felicitat. Fins i tot la por de quedar-se sense número —per si toca al barri— té una base neurològica lligada a l’anticipació dopaminèrgica.