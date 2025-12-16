SUCCESSOS
Assassinen Rob i Michele Reiner i detenen el seu fill
Com a presumpte sospitós d’haver-los apunyalat i fixen una fiança de 4 milions de dòlars. Una altra filla va trobar els cossos
La Policia de Los Angeles va arrestar ahir el fill mitjà de Rob i Michele Reiner, i el manté detingut amb una fiança de 4 milions de dòlars, segons registres oficials, després que diversos mitjans assenyalessin l’home de 32 anys com a presumpte sospitós de l’assassinat de l’emblemàtic director i la seua esposa al seu domicili de Los Angeles. Nick Reiner va ser arrestat i fitxat a la presó del comtat de Los Angeles, d’acord amb registres penitenciaris en línia. La policia no ha compartit detalls encara sobre la naturalesa de les morts de Rob Reiner i la fotògrafa Michele Reiner, ni ha informat públicament sobre arrestos relacionats amb l’homicidi, però mitjans com People assenyalen el fill mitjà de la parella com a responsable de l’apunyalament de tots dos.
El web TMZ reporta que la parella hauria estat degollada arran d’una possible discussió, malgrat que no especifica els motius del desacord. Una filla dels Reiner va trobar els cossos i va dir a la policia que un membre de la família seria el responsable de la mort dels seus pares, segons el mitjà especialitzat en entreteniment.L’autor de clàssics com Quan en Harry va trobar la Sally (1989) o La princesa promesa (1987) i la seua esposa van ser trobats morts diumenge al seu domicili de Brentwood. Segons el diari Los Angeles Times, no hi havia senyals que l’entrada a l’habitatge hagués estat forçada.
Les morts de Rob Reiner, de 78 anys, i la seua esposa Michele, de 68, han causat commoció entre personalitats de l’art i la política, on el director era àmpliament conegut. “Rob Reiner és una de les figures més significatives en la història del cine i la televisió. L’impacte que va deixar en la cultura nord-americana, senzillament, no es pot exagerar”, va afirmar Sean Astin, actor a El Senyor dels Anells i president del sindicat SAG-AFTRA. L’actor i director Ben Stiller va parlar de “pèrdua enorme” i va remarcar que “va fer algunes de les pel·lícules més formatives per a la meua generació”. John Cusack va dir estar “commocionat per la mort d’un gran home” i l’actor Paul Walter Hauser, que plorava “la pèrdua del meu director favorit de tots els temps”.
Director de films d’èxit com ‘Quan en Harry va trobar la Sally’
Rob Reiner va començar com a actor a la influent sitcom Tot en família i poc després es va convertir en un dels directors més importants del cine comercial nord-americà amb títols com Alguns homes bons, Compta amb mi, Quan en Harry va trobar la Sally i La princesa promesa, entre d’altres. A aquesta trajectòria professional es va sumar un vessant públic marcat pel compromís cívic, per la qual cosa personalitats tant de Hollywood com de la política destaquen tant la seua empremta cinematogràfica com el seu abast social.