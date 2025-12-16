SALUT
IA contra el càncer de mama
Una mesura que permetria ampliar el cribratge d’aquest tumor. Salut insisteix a recomanar la mascareta en el transport públic davant de la grip
La consellera de Salut, Olga Pané, va assegurar ahir, en una entrevista a Els Matins de TV3, que veu probable que la comissió interterritorial de Salut ampliï els cribratges de càncer de mama, que ara van beneficiar dones dels 50 als 69 anys, com ja ha aconseguit el del càncer de còlon, que s’ha ampliat des dels 69 als 75 anys. En el de càncer de mama, la consellera va dir que hi ha “bastant consens que s’hauria d’ampliar”, però no estan d’acord a quina franja, si endavant o enrere, o les dos.
Així mateix, va assenyalar que cal saber si el sistema té prou capacitat per respondre perquè falten radiòlegs. En aquest sentit, va assegurar que s’està estudiant que els radiòlegs puguin ampliar els cribratges amb el suport de la intel·ligència artificial que, va afegir, “farà augmentar el nombre de casos que es diagnosticaran”. No obstant, va destacar que “mai hem dit que la IA substituirà el personal clínic”. Actualment, només acudeixen el 60 per cent de les dones que podrien participar en el cribratge de càncer de mama.
D’altra banda, Pané va recomanar que la gent que tingui símptomes de grip “es posi la mascareta en el transport públic o en qualsevol entorn amb molta gent per evitar els contagis”. La consellera, que va dir que la grip no és greu en la majoria dels casos, que afecten sobretot joves i nens, va alertar que no té previst que la incidència baixi i que cal vigilar que no arribi al col·lectiu vulnerable.
La consellera Pané reconeix que “no hi ha prou metges”
� “No tenim prou metges”, va dir ahir la consellera de Salut, que va assegurar que ella directament no pot reduir les guàrdies de 24 hores, una de les principals reivindicacions de la vaga de metges del sistema públic i concertat per reclamar millores laborals. Va assenyalar que “no tinc ni veu ni vot” en aquesta qüestió, que es decideix, va dir, a les taules sindicals. Pané va afegir que una de les raons de la falta de metges és que els estudiants catalans treuen notes més baixes que en altres comunitats i també va alertar del problema d’accés a l’habitatge.