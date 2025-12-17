Un bosc de llum sense igual transforma un edifici històric que va ser un antic hospital
El Pati de l'Institut d’Estudis Ilerdencs a Lleida es converteix en un epicentre nadalenc amb 100.000 llums i espectacles fins el gener del 2026
La màgia del Nadal fa eclosió a Lleida en una forma espectacular. L’històric Pati de l'Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) s’ha transformat en un fascinant bosc de llum, una instal·lació immersiva que promet captivar a tots els seus visitants. Aquesta proposta, que combina la bellesa natural amb la sostenibilitat i l’esperit nadalenc, s’ha convertit en un dels punts d’interès més destacats de la temporada festiva a Catalunya.
Des del 9 de desembre de 2025, i fins el 7 de gener de 2026, els qui s’atansin a aquest emblemàtic lloc podran endinsar-se en un escenari únic. L’arquitectura gòtica del Pati, que en el seu dia va ser un hospital, ara serveix de teló de fons per a un autèntic oasi de sensacions. La iniciativa, denominada 'Un bosc de llum', ha aconseguit crear un ambient càlid i acollidor, on la història i la modernitat s’entrellacen sota una capa de milers de llums. És una experiència visual i emocional que convida a la reflexió i al gaudi en família.
La instal·lació és una obra d’art efímera, composta per una cinquantena d’arbres de Nadal naturals de diverses altures, complementats per cinc elegants bancs de ferro. Tot això s’integra a un paisatge orgànic acuradament dissenyat, amb molsa, escorça, pinyes i fusta, que es fusiona harmoniosament amb la pedra centenària del recinte. L’element central i més impactant és, sens dubte, la llum: més de 100.000 microllums LED de baix consum es distribueixen entre els arbres i en garlandes verticals que descendeixen suaument des de l’estructura superior, creant un impressionant efecte de pluja d’estrelles. El resultat és un espai ple d’una claredat càlida, ideal per passejar, capturar fotografies memorables i submergir-se plenament en l’essència del Nadal amb tots els sentits.
Un viatge lluminós al cor de Lleida
La concepció i desenvolupament d’aquesta innovadora proposta han anat a càrrec d’empreses locals de Lleida, Jaiak Tendencias & Disseny i Joan Conejo Decoración i Disseny d’Esdeveniments, el que subratlla el talent i la capacitat creativa de la regió. L’elecció de materials naturals i la tecnologia LED de baix consum reforcen el compromís amb la sostenibilitat, un valor cada vegada més apreciat en les celebracions nadalenques modernes. La instal·lació no és només un espectacle visual, sinó també un testimoni de com la tradició pot adaptar-se a les noves sensibilitats ecològiques.
El 'Bosc de Llum’ s’ha dissenyat per ser un punt de trobada i gaudi per a persones de totes les edats. Els visitants poden recórrer els seus senders il·luminats, asseure’s en els bancs per contemplar la bellesa de l’entorn o simplement deixar-se portar per l’atmosfera màgica. És una oportunitat perfecta per desconnectar de la bullícia diària i submergir-se en un conte de fades en ple centre urbà. La interacció amb l’espai és clau, convidant a la participació activa i a la creació de records inoblidables. Aquest tipus d’iniciatives posiciona Lleida com una destinació cultural i turística de primer ordre durant les festivitats d’hivern a Espanya.
Horaris per no perdre’s la màgia
Perquè ningú no es quedi sense disfrutar d’aquesta experiència única, el Pati de l'Institut d’Estudis Ilerdencs ha establert un ampli horari d’obertura. De dilluns a divendres, les portes estaran obertes de 9:00 a 14:00 hores i de 17:30 a 20:30 hores. Els caps de setmana, incloent dissabtes, diumenges i el dia festiu 6 de gener de 2026, l’horari serà de 10:00 a 14:00 hores i de 17:30 a 20:30 hores. És important tenir en compte que la instal·lació romandrà tancada el 25 i 26 de desembre de 2025, així com l’1 de gener de 2026, per permetre el descans del personal i la celebració de les festivitats més assenyalades. Es recomana consultar la pàgina web oficial de l’IEI per confirmar qualsevol possible canvi en els horaris o per obtenir informació addicional sobre l’accessibilitat.
Agenda cultural: música i teatre per a tothom
A més de l’impressionant bosc de llums, el Nadal de 2025 a l’IEI es complementa amb una rica programació d’espectacles culturals, tots ells amb accés lliure i que es duran a terme a l’Aula Magna a les 18:00 hores. Aquesta oferta cultural diversifica l’experiència i atreu un públic encara més ampli, consolidant l’Institut com un referent cultural a Lleida. La combinació d’art lluminós i actuacions en viu crea un ambient festiu i enriquidor per a tota la família.
L’escenari històric: de l’hospital gòtic al centre cultural
L’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida té la seua seu a l’imponent edifici de l’antic hospital de Santa Maria, ubicat estratègicament al cor comercial i històric de la ciutat. Aquest edifici és un dels millors exponents del gòtic civil català, amb orígens que es remunten als segles XV i XVI. La seua història és tan rica com la seua arquitectura, havent estat concebut per unificar els set hospitals privats existents en la Lleida medieval. La construcció de l’Hospital General de Santa Maria va començar l’any 1454, sota l’auspici dels paers de la ciutat i de la Reina Maria, esposa d’Alfons el Magnànim. Malgrat les nombroses paralitzacions a les obres, que no van concloure fins la primera meitat del segle XVI, el volum general de l’edifici es caracteritza per una notable homogeneïtat constructiva que perdura fins els nostres dies.
De tot l’edifici, destaca especialment el pati central, d’estructura quadrada, proporcions equilibrades i dos nivells d’altura. En aquest pati, sorprèn des del punt de vista arquitectònic l’escalinata de pedra completament coberta i la galeria d’arcs que envolta interiorment l’edifici, creant un joc de llums i ombres fascinant. A les façanes, nobles i austeres, sobresurten els espaiosos finestrals rectangulars que il·luminen els dos pisos superiors de l’edifici, aportant una sensació d’amplitud i majestuositat. La decoració es va reservar principalment per a la façana principal, presidida per una imatge gòtica de la Verge María, advocació de l’hospital, la imatge restaurada de la qual es troba actualment al Museu de Lleida. La planta i els alçats generals de l’edifici van ser el resultat del treball d’artistes que també van participar en l’obra de la Seu Vella, com Jordi Safont i Jaume Borrell, el que subratlla la importància artística de la construcció.
La història de l’hospital no va estar exempta de vicissituds. Com molts altres edificis monumentals de Lleida, va patir les conseqüències de la Guerra de Successió. Encara que va ser creat com un hospital públic i civil, Felip V va utilitzar la meitat del seu espai per convertir-lo en hospital militar, funció, que va mantenir fins 1854 quan va recuperar el seu ús exclusivament civil. Finalment, l’any 1915, l’edifici va passar a ser propietat de la Diputació de Lleida, que el va destinar a finalitats purament culturals. El 1942, es va crear l’IEI, i l’edifici es va convertir en la seu d’aquesta nova institució cultural, consolidant el seu paper com a epicentre de la vida cultural de la província. Aquesta transformació d’un espai de curació a un centre de coneixement i art és un testimoni de la resiliència i adaptabilitat del patrimoni històric.