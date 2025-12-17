EDUCACIÓ
Els docents de Lleida tornen a mobilitzar-se per reclamar millores laborals
Protestes als centres educatius de Ponent i Pirineus, que exigeixen increments salarials i més recursos a les aules
Professors i professores de Ponent i l'Alt Pirineu han reactivat aquest dimecres les mobilitzacions a una gran part dels centres educatius de la demarcació amb l'objectiu de posar en relleu la necessitat d'aconseguir salaris dignes i un augment dels recursos a les aules. Aquesta nova jornada de protestes dona continuïtat a la sèrie d'accions que el col·lectiu ha impulsat en les darreres setmanes i es vincula directament amb les mobilitzacions que ja van tenir lloc fa una setmana, així com amb altres protestes com la manifestació del 15 de novembre a Barcelona o la concentració davant la Delegació del Govern a Lleida.
Des de primera hora, treballadors i treballadores d'escoles i instituts han fet visible el seu descontentament a les portes dels centres, desplegant pancartes i llegint manifestos. El focus de les reivindicacions es manté en la reducció de ràtios d'alumnes, la simplificació de les càrregues administratives, la millora salarial i la dotació de més personal i recursos per a garantir la qualitat educativa. Les protestes han estat especialment notòries a la capital del Segrià, però també s'han estès arreu de Ponent i el Pirineu.
Amplia participació i accions a diversos centres
En concret, una vintena de centres han secundat les aturades i concentracions. Entre ells, l'Escola Joan XXIII, INS Ronda, Escola Minerva, Escola Santa Maria de Gardeny, Escola Alba, Escola Tonucci i INS Manuel de Montsuar a la ciutat de Lleida. Al Segrià, hi han participat l'INS Joan Solà de Torrefarrera, INS Canigó d'Almacelles i Escola Francesc Feliu d'Aitona. A la zona de l'Urgell-Segarra, s'han sumat l'Escola Santa Creu d'Anglesola, Escola Maria Mercè Marçal de Tàrrega, Escola Ramon Estalella, Escola Ramon Faus i Esteve i INS Guissona, així com l'Escola Ramon Perelló de Vilagrassa. A La Noguera, s'ha mobilitzat l'INS Almatà de Balaguer; al Pirineu, l'INS Pont de Suert i l'INS Tremp; i a les Garrigues, l'INS Josep Vallverdú de Les Borges Blanques.
Representants sindicals com les de la CGT de Ponent i Pirineus han subratllat: "Que avui s’hagin tornat a repetir accions als centres demostra que la lluita continua viva i que les treballadores no estan disposades a fer un pas enrere". Han remarcat la importància de "seguir mobilitzades, reforçar l’organització als centres i preparar-nos per les properes mobilitzacions i vagues que vindran. Només així aconseguirem que les nostres demandes siguin escoltades".