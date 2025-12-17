SEGRE

EDUCACIÓ

Els docents de Lleida tornen a mobilitzar-se per reclamar millores laborals

Protestes als centres educatius de Ponent i Pirineus, que exigeixen increments salarials i més recursos a les aules

Els docents de l'Institut Joan Solà de Torrefarrera es concentren davant del centre.

Els docents de l'Institut Joan Solà de Torrefarrera es concentren davant del centre.Institut Joan Solà

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Professors i professores de Ponent i l'Alt Pirineu han reactivat aquest dimecres les mobilitzacions a una gran part dels centres educatius de la demarcació amb l'objectiu de posar en relleu la necessitat d'aconseguir salaris dignes i un augment dels recursos a les aules. Aquesta nova jornada de protestes dona continuïtat a la sèrie d'accions que el col·lectiu ha impulsat en les darreres setmanes i es vincula directament amb les mobilitzacions que ja van tenir lloc fa una setmana, així com amb altres protestes com la manifestació del 15 de novembre a Barcelona o la concentració davant la Delegació del Govern a Lleida.

Des de primera hora, treballadors i treballadores d'escoles i instituts han fet visible el seu descontentament a les portes dels centres, desplegant pancartes i llegint manifestos. El focus de les reivindicacions es manté en la reducció de ràtios d'alumnes, la simplificació de les càrregues administratives, la millora salarial i la dotació de més personal i recursos per a garantir la qualitat educativa. Les protestes han estat especialment notòries a la capital del Segrià, però també s'han estès arreu de Ponent i el Pirineu.

Amplia participació i accions a diversos centres

En concret, una vintena de centres han secundat les aturades i concentracions. Entre ells, l'Escola Joan XXIII, INS Ronda, Escola Minerva, Escola Santa Maria de Gardeny, Escola Alba, Escola Tonucci i INS Manuel de Montsuar a la ciutat de Lleida. Al Segrià, hi han participat l'INS Joan Solà de Torrefarrera, INS Canigó d'Almacelles i Escola Francesc Feliu d'Aitona. A la zona de l'Urgell-Segarra, s'han sumat l'Escola Santa Creu d'Anglesola, Escola Maria Mercè Marçal de Tàrrega, Escola Ramon Estalella, Escola Ramon Faus i Esteve i INS Guissona, així com l'Escola Ramon Perelló de Vilagrassa. A La Noguera, s'ha mobilitzat l'INS Almatà de Balaguer; al Pirineu, l'INS Pont de Suert i l'INS Tremp; i a les Garrigues, l'INS Josep Vallverdú de Les Borges Blanques.

Representants sindicals com les de la CGT de Ponent i Pirineus han subratllat: "Que avui s’hagin tornat a repetir accions als centres demostra que la lluita continua viva i que les treballadores no estan disposades a fer un pas enrere". Han remarcat la importància de "seguir mobilitzades, reforçar l’organització als centres i preparar-nos per les properes mobilitzacions i vagues que vindran. Només així aconseguirem que les nostres demandes siguin escoltades".

Docents de l'INS Tremp es concentren davant del centre.

Docents de l'INS Tremp es concentren davant del centre.INS Tremp

Docents de l'INS Guissona es concentren davant del centre.

Docents de l'INS Guissona es concentren davant del centre.INS Guissona

Docents de l'INS Pont de Suert es concentren davant del centre.

Docents de l'INS Pont de Suert es concentren davant del centre.INS Pont de Suert

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking