HISTÒRIA
Més de 95.000 euros per impulsar la memòria
Subvencions atorgades pel Memorial Democràtic a quaranta projectes lleidatans. Recuperació d’espais i del patrimoni
El Memorial Democràtic ja ha fet pública la llista de projectes a què ha concedit subvencions per a la divulgació i recuperació de la memòria històrica en diferents àmbits. En total, a la convocatòria del 2025 s’han destinat una suma de 534.339 euros a diferents iniciatives i propostes del conjunt de Catalunya. Entre aquests, s’inclouen una trentena de les comarques lleidatanes amb un import que supera els 95.000 euros.
Les propostes dels ajuntaments i consells comarcals van des de la recuperació d’itineraris de memòria fins a treballs d’investigació, manteniment d’espais, publicació de llibres i senyalització de patrimoni històric.
El llistat del Memorial Democràtic inclou la creació d’un mural a la façana de la Presó Museu Camí de la Llibertat de Sort, que va ser inaugurat l’agost passat, amb una imatge que representa una mare que abraça el seu fill abans d’anar a combatre a la Segona Guerra Mundial.
Així mateix, entre els projectes subvencionats es troben la virtualització dels espais de memòria del Soleràs, la senyalització de diferents fortificacions d’Artesa de Segre, l’inventari de patrimoni bèl·lic de Torrebesses i Sudanell i altres iniciatives com per exemple les memòries d’un hospital a Mas Colom, a Tàrrega. En el cas de Lleida ciutat, s’han destinat subvencions a la memòria de les persones deportades a camps de concentració nazi i també a la senyalització d’espais històrics.
Precisament ahir, el departament de Drets Civils de la Paeria de Lleida va agrair la tasca de la Fundació Paisatge de Lleida per la conservació de diferents elements de memòria democràtica que han patit actes vandàlics a la ciutat, com pintades.
D’altra banda, el Memorial Democràtic recorda que fins divendres encara es pot visitar l’exposició que hi ha instal·lada a la Biblioteca de Sort dedicada a la lleidatana Conxita Grangé, que va ser l’última supervivent catalana del camp de concentració de Ravensbrück l’any del centenari del seu naixement.