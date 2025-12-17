La Patrulla Canina de Lleida entrega material a les protectores
La Patrulla Canina de Lleida va entregar dilluns passat material valorat en els 4.287,39 € recaptats en el marc de la 8a edició del Recapte per als Gossos de les Protectores de Lleida. Aquest any, els beneficis s’han destinat els Amics dels Animals del Segrià, que han rebut 3.300 quilos de pinso, 50 quilos de frànkfurts i 70 quilos de menjar congelat per a gossos, a banda de medicaments i material de segona mà com llits, arnesos i joguets.