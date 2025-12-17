INICIATIVES
Rifa solidària i premis a la Biblioteca d’Alpicat
Contes nadalencs amb Mertxe París
La biblioteca d’Alpicat va celebrar dilluns el Nadal amb els seus usuaris amb diferents activitats. D’aquesta manera, van poder disfrutar dels contes nadalencs de la mà de Mertxe París i els participants van aprofitar l’ocasió per cantar nadales. Durant l’acte també es van sortejar 24 entrades de cine cortesia de JCA Cinemes entre les persones que es van fer una fotografia a l’arc lluminós d’entrada a la biblioteca. Així mateix, va tenir lloc una rifa solidària per a La Marató amb el sorteig de tres lots elaborats amb els donatius dels comerços d’Alpicat, amb una recaptació de 920 euros que es destinarà a la investigació del càncer. Els guanyadors van ser Teresa Pubill, Carlos Lamora i Yolanda Bagué.
D’altra banda, la regidora de Cultura d’Alpicat, Marta Gardeñes, va entregar els premis de l’11a edició del Concurs Familiar BiblioNadal Fet a Mà, dedicat aquest any als centres de taula nadalencs. En total han participat en la iniciativa 33 llars. Els premiats van ser les famílies Pedrós Amella, Romera Rincón i González Gili.