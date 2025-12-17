Tortells de Reis: el preu puja un 6,8% en supermercats, segons Facua
L’associació de consumidors revela un increment mitjà del 6,8% en el cost dels tortells a grans superfícies, amb variacions significatives entre cadenes i advertiments sobre la composició del farcit
Els tortells de Reis han experimentat un notable encariment a les principals cadenes de supermercats espanyoles. Un recent estudi de Facua, que ha analitzat quaranta-una varietats d’aquest dolç nadalenc, revela un augment mitjà del 6,8% en el seu preu durant l’últim any. Aquest increment, que en alguns casos assoleix pics del 34%, s’ha detectat en establiments com Mercadona, Hipercor, Alcampo, Eroski i Carrefour. L’organització de consumidors també alerta sobre la composició dels farcits, instant els compradors a verificar els ingredients per evitar confusions entre la nata i preparats amb greixos vegetals.
L’advertència de Facua se centra en la transparència de la informació al consumidor, especialment en productes amb preus aparentment atractius. L’associació subratlla que alguns tortells, com el de 800 grams de Mercadona que es comercialitza per 9,30 euros, poden contenir un preparat a base de nata i greixos vegetals en lloc de nata pura, la qual cosa podria induir a error. L’estudi, realitzat el desembre del 2025 i comparant amb els preus de desembre del 2024, revela que dels 41 tortells examinats, vint-i-vuit han incrementat el seu cost, mentre que sis mantenen el mateix import i només set han reduït el seu preu.
Diferències per cadenes i canvis de format
L’anàlisi detallada per cadenes de distribució revela que Alcampo encapçala la llista de supermercats amb més pujades en el preu dels tortells, amb un increment mitjà del 13,5%. El segueixen de prop Mercadona, amb un 9,7% d’augment, i Hipercor, que registra un 6,2%. En menor mesura, Eroski i Carrefour també han vist encarir els seus tortells, amb pujades del 4,5% i 3,4% respectivament.
A més de les variacions de preu, Facua ha identificat modificacions en el format o pes d’alguns productes. Un exemple és el tortell de Reis sense farcit, sense lactosa i sense gluten d’Hacendado a Mercadona, que el 2024 es venia en caixes de 370 grams i ara, el 2025, pesa deu grams menys (360 grams), malgrat que el seu preu ha augmentat un 5,6%, passant de 9,00 euros el 2024 9,50 euros el 2025.
A Carrefour, el tortell de Reis mitjà farcit de nata de la seua pròpia marca ha reduït el seu pes de 800 grams el 2024 a 750 grams el 2025. Curiosament, el seu preu ha disminuït lleugerament, de 9,95 euros (en oferta el 2024) a 9,49 euros el 2025, el que representa un abaratiment del 4,6% malgrat la reducció de quantitat. D’altra banda, el tortell de la marca Airos, disponible a Alcampo, ha augmentat el seu pes de 500 grams el 2024 a 550 grams el 2025, però el seu preu ha experimentat un increment significatiu de quatre euros, passant de 10,99 euros el 2024 14,99 euros el 2025.
La importància dels ingredients
Més enllà de les fluctuacions en el cost o les variacions en la mida, Facua emfatitza la importància crucial de revisar la llista d’ingredients abans d’adquirir qualsevol tortell. L’organització adverteix que la denominació a l’envàs d’alguns productes pot induir a confusió al consumidor respecte a la seua veritable composició, especialment referent als farcits.