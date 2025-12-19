COMERÇ
La Generalitat activa un nou mapa per descobrir comerços centenaris: Lleida en té més de 40, consulta'ls aquí
La demarcació compta amb 44 establiments destacats al mapa, 10 d'ells ubicats a Solsona
La Generalitat ha posat en marxa un mapa digital que permet localitzar i conèixer 615 comerços amb més de cent anys d’història, segons ha informat en un comunicat. A la demarcació de Lleida, el mapa hi comptabilitza 44 establiments, 32 marcats com a Ponent i 12 més repartits a Solsona i Torà, marcats com a Catalunya Central, que en tenen 10 i 2 respectivament.
De fet, Solsona és la població de la demarcació amb més botigues al mapa de la Generalitat (10), seguit de Balaguer, Tàrrega i la Seu d'Urgell, amb 4 establiments cadascun.
El mapa recull també informació de 262 establiments de la demarcació de Barcelona, 98 de Girona, i 61 del Penedès, entre altres. La presentació coincideix amb la campanya de Nadal, període de més activitat comercial, i pretén donar visibilitat i preservar el patrimoni comercial del país.
El mapa es pot consultar al web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Els negocis han estat reconeguts amb els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris per la Generalitat, que valoren la qualitat i la capacitat d’adaptació dels comerços.