Nadal màgic a Guimerà
L’històric Forn de Cal Canyo es torna a encendre per a tallers
L’històric Forn de Cal Canyo de Guimerà s’ha tornat a encendre gràcies a la iniciativa de Mònica Prats, interiorista i organitzadora de festes. Després de sis generacions de la família Prats dedicades a la fleca, aquest emblemàtic espai s’ha transformat en un lloc en el qual la màgia del Nadal ha agafat el relleu a les antigues fornades.
Els alumnes de l’escola de Guimerà van estrenar ahir el nou taller L’arbre dels desitjos, pensat per despertar la imaginació.
En grups reduïts, els participants elaboren una recepta màgica que simbolitza com la màgia interior de cada persona pot fer créixer un arbre ple de desitjos compartits.