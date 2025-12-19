SEGRE

ACTIVITATS

Nadal màgic a Guimerà

L’històric Forn de Cal Canyo es torna a encendre per a tallers

Alumnes de l’escola de Guimerà van estrenar ahir el taller ‘L’arbre dels desitjos’ de Mònica Prats. - LAIA PEDRÓS

Alumnes de l’escola de Guimerà van estrenar ahir el taller ‘L’arbre dels desitjos’ de Mònica Prats. - LAIA PEDRÓS

Publicat per
Laia Pedrós

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’històric Forn de Cal Canyo de Guimerà s’ha tornat a encendre gràcies a la iniciativa de Mònica Prats, interiorista i organitzadora de festes. Després de sis generacions de la família Prats dedicades a la fleca, aquest emblemàtic espai s’ha transformat en un lloc en el qual la màgia del Nadal ha agafat el relleu a les antigues fornades.

Els alumnes de l’escola de Guimerà van estrenar ahir el nou taller L’arbre dels desitjos, pensat per despertar la imaginació.

En grups reduïts, els participants elaboren una recepta màgica que simbolitza com la màgia interior de cada persona pot fer créixer un arbre ple de desitjos compartits.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking